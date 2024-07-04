فوائد البصل، يقاوم الفيروسات والسرطان ويحمي من أمراض القلب

فوائد البصل، البصل من الخضراوات المهمة التي تستخدم في طهي جميع أنواع الطعام ويتم تناوله طازجًا أو مطهيًّا وله نكهة مميزة.

وفوائد البصل، عديدة فهو اشتهر بفاعليته في مقاومة الالتهابات والبكتيريا بالجسم لاحتوائه على مضادات حيوية طبيعية كما أنه يقوى المناعة.

أهمية تناول البصل

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البصل هو أحد أكثر الخضراوات استخدامًا في المطبخ حول العالم، وله العديد من الفوائد الصحية التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي.

فوائد البصل للصحة، فيتو

فوائد البصل للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البصل التي تدفعنا لتناوله يوميًّا:

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يحتوي البصل على مركبات مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين، التي لها خصائص مضادة للأكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الجسم من الأمراض.

البصل له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وأظهرت الدراسات أن البصل يحتوي على مركبات مثل الكبريتيدات التي يمكن أن تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات.

يمكن أن يساعد تناول البصل في تعزيز جهاز المناعة وجعله أكثر قدرة على مقاومة العدوى.

يساعد البصل في تحسين صحة القلب.

البصل يحتوي على مركبات مثل الكيرسيتين التي تساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.

يساعد تناول البصل بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين تدفق الدم وتقليل التهابات الأوعية الدموية.

يعتبر البصل مفيدًا للجهاز الهضمي، حيث يحتوي البصل على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، والألياف تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

البصل يحتوي على مركبات تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.