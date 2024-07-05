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أخبار مصر

السيسي يهنئ جاليات مصر المسلمة بالخارج بالعام الهجرى الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.

 

وقال الرئيس السيسي  في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة “إخواني وأبنائي مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446.. داعيًا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم”.


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