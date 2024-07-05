السيسي يهنئ جاليات مصر المسلمة بالخارج بالعام الهجرى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة “إخواني وأبنائي مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446.. داعيًا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم”.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،