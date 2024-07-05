الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

الأمن القيرغيزستاني،
الأمن القيرغيزستاني، فيتو

 أعلن الأمن القيرغيزستاني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في البلاد.

الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة القوة في البلاد.

وذكر الأمن القيرغيزستاني أنه تم تحييد المجموعة التي خططت لهذا الأمر.

 

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