لمدة عام، تكليف الدكتورة لميس حمدي مديرًا لمستشفى طلخا المركزي

أصدر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية قرارًا بتكليف الدكتورة لميس حمدي طبيب بشري بالدرجة الأولى للقيام بتيسيير أعمال مدير مستشفى طلخا المركزي.

الدكتورة لميس مديرا لمستشفي طلخا

وأضاف قرار وكيل صحة الدقهلية الذى حمل رقم ٨٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ أن يكون القيام بالعمل لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تطوير مستشفى طلخا

يذكر أن الدكتورة لميس حمدى كانت قد تولت إدارة مستشفى طلخا العام الماضى، وشهدت أعمال تطوير وتحسن فى الأداء الذى يعود على المرضى بالإيجاب حيث جرى عمل خطة لتطوير المستشفى وتم تطوير العمليات والعناية والاستقبال والمعمل إنشائي وتجهيزات بالمجتمع المدني وتجهيز حجره تحضير محاليل

و دعم الحضانة بـ ٦حضانات لتصبح بالمستشفى وحدة كاملة للحضانات تضاهى أعلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية و٢ جهاز تنفس صناعي للمستشفي وتطوير شبكة الغازات للمستشفى بقيمة ٥ مليون جنيه وإنشاء أقسام جديدة مثل العظام والجراحة والأطفال والأشعة التلفزيونية وتطوير حديقة المستشفى.

وتم تطوير قسم العلاج الطبيعي وقسم المناظير و تجديد كافة أسرة المرضى وتجديد شبكات المياه والكهرباء وتركيب سيراميك أرضيات لكافة العنابر وأرضيات الإستقبال والطوارئ دون أن تكلف الوزارة أى مبالغ مالية علي أن يكون التطوير عن طريق تبرعات من المجتمع المدنى.