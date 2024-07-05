البابا تواضروس يكلف الأنبا نوفير برسامة دياكونين وشماسية بشمال كاليفورنيا

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، برسامة دياكونيين ومجموعة من الشمامسة، لكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس يوسف بسان هوزيه، بشمالي كاليفورنيا التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية).

صلاة الصلح

وصلى نيافة الأنبا نوفير القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح سام الخادم مراد أبو سيف في درجة دياكون باسم دياكون مينا والخادم مؤنس إسكندر في درجة دياكون باسم دياكون يوحنا. كما رسم ١٠ من أبناء الكنيسة في رتبتي إيبدياكون وأغنسطس.