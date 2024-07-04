قرارات النيابة بشأن عقار بولاق أبو العلا المنهار

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بانتداب فريقًا لمعاينة انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا، للوقوف على أسباب الانهيار.

كما استدعت النيابة، مقاول العقارات والملاك، وأمرت بسرعة التحريات حول صحة العقار البنائية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمني في محيط الواقعة، وكشف الفحص المبدئي بأن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار إخلاء العقار، وأصيب شخصان جراء الانهيار.

ويجري رجال الشرطة التحريات لبيان وجود قاطني عقار أم خالٍ من السكان، وحصر الخسائر البشرية جراء الانهيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.