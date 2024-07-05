أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

تمكّن فريق من العلماء من التقاط أول حالة لتشكل جنين في مراحله المبكرة، ما قد يساعد في حل لغز كيفية ظهور العيوب الخلقية عند البشر.

وبحسب «روسيا اليوم»، رصد علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية كيفية "زحف" خلايا جنين طائر السمان "المعدّل وراثيا"، حول هيكلها الداعم القائم على البروتين، لتنظم نفسها في الشكل الأولي للقلب والمرحلة الأولى من العمود الفقري والدماغ، والتي تسمى "الأنبوب العصبي".

حالة تشكل جنين في مراحله المبكرة

واستخدم الفريق تقنية مبتكرة تعتمد على بروتين الفلورسنت لإضاءة هذه الخلايا داخل الجنين الصغير، لتسجيل اللحظات الأولى لتشكله.

ونظرا لتشابه جنين السمان مع النوع البشري في المراحل المبكرة هذه، يخطط العلماء لدراسة الأخطاء المبكرة التي تحدث في هذه الخلايا الجنينية في الوقت الحقيقي، والتي تؤدي إلى عيوب خلقية، من أجل المساعدة في تحسين العلاجات المستقبلية للبشر.

وتمكن الفريق من تسجيل تكوين نتوءات تشبه الذراع على الخلايا الفردية، ما يساعد الخلايا على الزحف على طول دعامات البروتين في الهيكل الخلوي إلى المكان الصحيح.

الخلايا الجذعية القلبية في أعماق الجنين

ووثّق العلماء الخلايا الجذعية القلبية في أعماق الجنين أثناء تحركها إلى موضعها على هذا الهيكل الخلوي لتكوين القلب المبكر. وكذلك كيفية "ضغط" الخلايا على طول الحواف الطويلة المفتوحة للأنبوب العصبي للجنين.

ويتمثل هدف الفريق النهائي في العثور على البروتينات أو الجينات التي يمكن استهدافها في المستقبل أو استخدامها لفحص العيوب الخلقية.

نُشرت الدراسة في مجلة علم الأحياء الخلوي.