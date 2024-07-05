الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

تمكّن فريق من العلماء من التقاط أول حالة لتشكل جنين في مراحله المبكرة، ما قد يساعد في حل لغز كيفية ظهور العيوب الخلقية عند البشر.

 

وبحسب «روسيا اليوم»، رصد علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية كيفية "زحف" خلايا جنين طائر السمان "المعدّل وراثيا"، حول هيكلها الداعم القائم على البروتين، لتنظم نفسها في الشكل الأولي للقلب والمرحلة الأولى من العمود الفقري والدماغ، والتي تسمى "الأنبوب العصبي".

 

حالة تشكل جنين في مراحله المبكرة

واستخدم الفريق تقنية مبتكرة تعتمد على بروتين الفلورسنت لإضاءة هذه الخلايا داخل الجنين الصغير، لتسجيل اللحظات الأولى لتشكله.

 

ونظرا لتشابه جنين السمان مع النوع البشري في المراحل المبكرة هذه، يخطط العلماء لدراسة الأخطاء المبكرة التي تحدث في هذه الخلايا الجنينية في الوقت الحقيقي، والتي تؤدي إلى عيوب خلقية، من أجل المساعدة في تحسين العلاجات المستقبلية للبشر.

 

وتمكن الفريق من تسجيل تكوين نتوءات تشبه الذراع على الخلايا الفردية، ما يساعد الخلايا على الزحف على طول دعامات البروتين في الهيكل الخلوي إلى المكان الصحيح.

 

الخلايا الجذعية القلبية في أعماق الجنين

ووثّق العلماء الخلايا الجذعية القلبية في أعماق الجنين أثناء تحركها إلى موضعها على هذا الهيكل الخلوي لتكوين القلب المبكر. وكذلك كيفية "ضغط" الخلايا على طول الحواف الطويلة المفتوحة للأنبوب العصبي للجنين.

 

 

ويتمثل هدف الفريق النهائي في العثور على البروتينات أو الجينات التي يمكن استهدافها في المستقبل أو استخدامها لفحص العيوب الخلقية.

 

نُشرت الدراسة في مجلة علم الأحياء الخلوي.

 

ابتكار مولد نانوي يستخرج الطاقة من دم الإنسان

ابتكار منظومة للملاحة تحت الماء بدقة فائقة

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العيوب الخلقية جامعة كوينزلاند بروتين الفلورسنت جنين السمان

مواد متعلقة

دراسة: المهاجرون الأفارقة يواجهون تهديدات أكبر في الصحراء

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

ابتكار مولد نانوي يستخرج الطاقة من دم الإنسان

ابتكار منظومة للملاحة تحت الماء بدقة فائقة

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية