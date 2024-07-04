مصرع طفل أصيب باختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء بالدقهلية
لفظ طفل في العقد الأول من عمره أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بحالة اختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقله المستشفي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.
مصرع طفل باختناق داخل أسانسير
تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع داخل أسانسير بشارع البحر الأعظم التابع لدائرة مركز طلخا. محضر بالواقعة للعرض علي النيابة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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