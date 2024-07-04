الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل أصيب باختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء بالدقهلية

مصرع طفل أصيب باختناق
مصرع طفل أصيب باختناق داخل أسانسير

لفظ طفل في العقد الأول من عمره أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بحالة اختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقله المستشفي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

مصرع طفل باختناق داخل أسانسير 

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع داخل أسانسير بشارع البحر الأعظم التابع لدائرة مركز طلخا. محضر  بالواقعة للعرض علي النيابة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحقيقات النيابة في مصرع شخص بمشاجرة بين عائلتين بالجيزة

مصرع شخص بحادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسعار الذهب اسانسير البحر الأعظم الدوريات العالمية السياسة الخارجية المباحث الجنائي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمحافظة الدقهلية حادث انقلاب سيارة شارع البحر الأعظم محافظة الدقهلية مشاجرة بين عائلتين مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية مدير المباحث الجنائية

مواد متعلقة

مصرع سيدة مسنة في حريق منزلها بحي غرب أسيوط

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

مصرع سيدة إثر مشاجرة بـ عزبة عاكف في المنيا

جار البحث عن آخرين، مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية