الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

مصرع شخص بحادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

حادث سير
حادث سير

 شهد الطريق الدولي العريش القنطرة مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش القنطرة بمنطقة مزار شرق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
 

مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء

 وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي العريش القنطرة بمنطقة مزار التابعة لمدينة بئر العبد.
 

وأسفر الحادث عن مصرع خالد أحمد السعيد بعد نقله لمستشفى العريش العام في حالة حرجة، إلا أنه توفى بعد وصوله إلى المستشفى نتيجة انقلاب سيارته على الطريق الدولي العريش القنطرة تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم ويجري إصدار تصاريح الدفن.

 

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