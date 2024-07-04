الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

تحقيقات النيابة في مصرع شخص بمشاجرة بين عائلتين بالجيزة

محكمة
محكمة

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب في العقد الثالث من العمر بطلق خرطوش إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، بمنطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب خلافات على قطعة أرض.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبيَّن من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شاب يُدعى "م. س" - 24 عامًا بطلق خرطوش.

 

نشوب مشاجرة في الجيزة 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا أفاد بنشوب مشاجرة وسقوط أحد الأشخاص قتيلًا.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وفرضت كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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