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شريف خاطر يستعرض حصاد مشاركة جامعة المنصورة في المحافل الدولية والمحلية

مشاركة جامعة المنصورة
مشاركة جامعة المنصورة في المحافل الدولية والمحلية

شارك  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة؛ ممثلًا عن الجامعة، في المحافل الدولية والمحلية، والأحداث الوطنية، والقضايا ذات الصلة بمختلف الموضوعات التعليمية، والبحثية، والوطنية المشتركة خلال الفترة من 30 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2024م.


وشارك رئيس جامعة المنصورة بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية بجامعة الشارقة بمشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة.

واستقبلت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة رئيس جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون.

كما شارك رئيس جامعة المنصورة مع وفد وزارة التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في بحث التجربة البريطانية لربط الخريجين بسوق العمل.

وشاركت جامعة المنصورة بفعالية التميز في البحث العلمي ومستقبل الإنتاج المعرفي في مصر بالعاصمة الإدارية. 


وعقد رئيس جامعة المنصورة لقاء بالمستثمرين بالمنطقة الصناعية في جمصة، لوضع خطة لتطويرها ومناقشة المشاكل والمعوقات ووضع حلول لها.

وشارك رئيس جامعة المنصورة بفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

وشارك في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بجامعة حلوان

كما شارك رئيس جامعة المنصورة بافتتاح أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بجامعة حلوان.

وعرض رئيس جامعة المنصورة تجربة الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.


وشاركت جامعة المنصورة باحتفالات الذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

 

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30 يونيو 2024 التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الجامعات العربية التنمية المستدامة العالي والبحث العلمي بحث سبل التعاون المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعية رئيس عبد الفتاح السيسي

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