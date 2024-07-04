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أخبار مصر

وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة لتهنئته بالمنصب الجديد

وزير الأوقاف ورئيس
وزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة، فيتو
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استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه وزيرًا للأوقاف.

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