رئيس جامعة المنصورة يستعرض أبرز الإنجازات في مجال التعاون الدولي والمحلي

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال التعاون الدولي والمحلي، خلال الفترة من 30 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2024م وعقد العديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات الدولية، والتحالفات مع العديد من الجهات، والمؤسسات الدولية، والجامعات العالمية والمحلية، في إطار توطيد علاقاتها الدولية، والإقليمية والمحلية.

الجامعة حققت إنجازات غير مسبوقة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة إن الجامعة حققت إنجازات غير مسبوقة؛ مما ساعد في فتح آفاق التعاون الدولي، والارتقاء به من خلال الكثير من الإجراءات، وتوقيع العديد من بروتوكولات تعاون ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات الدولية، والتعاون مع المؤسسات الدولية، والجامعات العالمية.

جامعة المنصورة عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، والتحالفات

وأشار التقرير إلى عقد جامعة المنصورة العديد من الاتفاقيات الدولية، والتحالفات مع كبرى الجامعات، والمؤسسات؛ العالمية، والمحلية؛ حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع المركز الثقافي الفرنسي لنشر ثقافة اللغة الفرنسية.

توقيع بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية

كما شهد وزيرا "التعليم العالي والبحث العلمي" و"الصحة والسكان" و"رئيس جامعة المنصورة" توقيع بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية لتحقيق التكامل بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض) بجامعة المنصورة، وتعزيز التعاون في مجالات العمل بالقطاع الصحي، من خلال تزويد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمناظرة الحالات، بالإضافة إلى التعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المُشترك، وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين والتعاون في إنشاء مبنى امتداد مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة فضلًا عن قيام مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة بتقديم كافة الأعمال الهندسية والاستشارية من دراسة وتصميم وإشراف دائم على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

تعاون مُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بين 10 جهات بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار التقرير الى برتوكول التعاون بين جامعتي المنصورة وسمنود التكنولوجية لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب، والاستشارات العلمية والفنية، في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة في مجال التعليم والتدريب، المشاركة العلمية في توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها، إنشاء المعامل المتخصصة استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة، التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإشراف العلمي، دعم عملية النشر العلمي بين الطرفين.

توقيع برتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السادات

كما شهدت جامعة المنصورة توقيع برتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتبادل الخبرات واستغلال الإمكانات المتاحة والمتمثلة في كلية الحقوق، وفي تقديم الخدمات التدريبية، وورش العمل للطلاب والخريجين، ويكون ذلك من خلال التنسيق والتكامل في مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين، وعقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.

بروتوكول تعاون مع مديرية التعليم بالدقهلية لتدريب الطلاب

ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع مديرية التعليم بالدقهلية لتدريب طلاب المدارس الفندقية بالسنوات النهائية لرَبْط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بتقديم برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل، وتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات التي تسهم في إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية، مدعومة بالتطبيق العملي بمعامل الجامعة، متمثلة في معامل كلية السياحة والفنادق.

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة ديبرتسين المجرية

و شهد وزيرا التعليم العالي والثقافة والابتكار المجرى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة ديبرتسين المجرية لتعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي بين المؤسستين، والتعاون فى أنشطة البحث العلمي ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والبحوث الزراعية، وفقا لاحتياجات وأولويات كل مؤسسة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين والتعاون فى تنظيم أنشطة تعليمية مشتركة، وتبادل المعلومات والنشرات العلمية، وتصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، وتنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والتعاون فى المشروعات البحثية المشتركة، والنشر الدولى بالمجلات العلمية.

توقيعُ بروتوكولِ تعاونٍ مشتركٍ معَ جامعة الكوتْ بجمهوريةِ العراقِ

كما أشار التقرير إلى توقيعُ بروتوكولِ تعاونٍ مشتركٍ معَ جامعة الكوتْ بجمهوريةِ العراقِ لتبادلِ الخبراتِ والتدريبِ والاستشاراتِ في المجالاتِ ذاتِ الاهتمامِ المشتركِ، وبخاصةً المتعلقةَ بتطويرِ المناهجِ الدراسيةِ، ورفعَ الكفاءةِ التدريسيةِ، وتنميةُ الأنشطةِ الخاصةِ بالأساتذةِ والطلبةِ والملكاتِ العلميةِ والإداريةِ والفنيةِ ونظمِ الجودةِ به وكذلكَ تعاونَ الطرفانِ في دخولِ التصنيفاتِ الدوليةِ والعلميةِ منْ خلالِ تطبيقِ البرامجِ والمناهجِ ونظمِ الإدارةِ المشتركةِ التي تؤدي إلى التقدمِ والرقيِ بما يخدمُ الطرفينِ.

بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتبادل الخبرات

ووقعت جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، ومعاونة الباحثين من أعضاء النيابة الإدارية في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

كما شهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي المنصورة ومدينة السادات للتعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات، وإثراء العلمية التعليمية والبحث العلمي وتحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب كلية الطب البشري والتمريض، في المجالات التطبيقية والبحثية وتدريب الطلاب، لتحقيق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية في مصر.

كما وقعت جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين والاستفادة من الإمكانات البحثية؛ لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية، والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين، لخدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التي تلبي احتياجات الدولة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التي تواجه الدولة، توطيد التعاون وربط البحث العلمي، ومخرجاته بالجانب التطبيقي، بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية، والبحث العلمي في البلاد وتحقيق رؤية مصر 2023 في التنمية المستدامة.

وفى إطار اهتمام الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة لرعاية الطلاب ذوي الهمم بالجامعة؛ جددت جامعة المنصورة بروتوكول التعاون مع هيئة "أمديست" لتمديد التعاون المشترك في مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة وذلك بهدف دعم هيئة الأمديست لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ بشراء أجهزة مساعدة خاصة بالطلاب ضعاف، وفاقدي السمع، وتدريب العاملين بالمركز على الأدوات المساعدة وذلك في إطار خلق مناخ ملائم لذوي الهمم؛ للمشاركة بفاعلية في الحياة الجامعية.

كما وقعت جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الأنبار بالعراق ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإشراف المشترك بين الطرفين لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والبحثية المتاحة للطرفين، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين، والاستفادة من الإمكانات البحثية لخدمة كافة المجالات البحثية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي المنصورة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتدريب طلاب كليتا الحقوق والفنون الجميلة بجامعة الدلتا تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك لشركاء التحالف في إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستشاري، ورغبة جامعة الدلتا في الاستفادة من الخبرات والموارد المادية والبشرية الموجودة بكليتي الحقوق والفنون الجميلة بجامعة المنصورة، لتدريب طلاب كلية الحقوق وكلية الفنون الجميلة بجامعة الدلتا للعمل على رفع مستوى العملية التعليمية وتخريج أجيال متميزة من خلال توفير فرص تدريب متميزة لطلاب جامعة الدلتا، من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص لديها والمحكمة الصورية وكذلك توفير فرص التدريب بالمعامل المختلفة لأقسام كلية الفنون الجميلة.