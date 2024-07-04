رئيس جامعة طيبة يستقبل وفد الأعلى للتعليم التكنولوجي

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، لجنة تقييم معامل وورش الجامعات التكنولوجية المشكلة من وزارة التعليم العالي، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم التكنولوجي وتعزيز قدراته.

هدف الزيارة للجامعة

وتهدف زيارة اللجنة إلى جامعة طيبة التكنولوجية الوقوف على كفاءة المعدات والتأكد من الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة في الجامعة.

وأجرى وفد اللجنة جولة تفقدية شاملة شملت مختلف المعامل والورش، بما في ذلك: معامل الفيزياء والكيمياء، ورش النجارة، المطبخ التعليمي، المطعم، نموذج الشركة السياحية التعليمي، الغرف الفندقية التعليمية، معامل الكمبيوتر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين جامعة طيبة التكنولوجية والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة المعامل وتعزيز قدرات الجامعة في مختلف المجالات.

وضم وفد اللجنة كل من: محمد وطني السيد، رئيسا وممثلا عن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، فرج رجب عبد الله، منسق عام اللجنة وممثلا عن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، لواء دكتور أيمن محمود عبدالباري، عضو فني، وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، محمد عبد العليم الليثي، اللواء مهندس جمال صالح أحمد، أسامة محمد شاهین، أعضاء فنيين وممثلين عن المجموعة العلمية المتكاملة.

رافق وفد اللجنة خلال جولتهم كل من: الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، المهندس أحمد رمضان، المهندس مصطفى الصن، من الإدارة الهندسية بالجامعة.

تاريخ الجامعات التكنولوجية في مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019 والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وقد شهدت المرحلة الأولى للمشروع تأسيس ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي: (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وانطلقت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.

إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.