المستشار عبد الراضي صديق يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا جديدا لهيئة النيابة الإدارية

أدى المستشار عبد الراضي صديق اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشار حافظ عباس.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.