الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد القرفة، لتنظيم السكر في الدم وخفض الكوليسترول

القرفة وفوائدها،
القرفة وفوائدها، فيتو

فوائد القرفة، للصحة عديدة وهامة، لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وتشتهر القرفة بطعمها ورائحتها المميزين، والتي تجعلها مكونًا رئيسيًّا في العديد من الحلويات والمعجنات، وأشهرها السينابون، وبسكويت اللوتس وزبدة اللوتس، وأي منتج يحمل اسم اللوتس، كما أن مشروب القرفة باللبن من المشروبات الشهيرة، الذي يبعث على الدفء ويمنح الجسم الطاقة.

 

فوائد القرفة للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة تعد من التوابل العطرية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، حيث كانت تستخدم في الطب الشعبي منذ قرون، وتعود هذه الفوائد إلى احتوائها على العديد من المركبات النشطة، أهمها مركب السينامالديهيد.

Advertisements

 

وأضافت الدكتورة هدى، أن بعض فوائد القرفة الرئيسية تشمل ما يلي:

 

تنظيم مستوى السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

 

خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

قد تلعب القرفة دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، بينما قد تزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (HDL).

 

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

بفضل خصائصها في خفض الكوليسترول وضغط الدم، قد تساعد القرفة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

دعم صحة الجهاز الهضمي

تُستخدم القرفة تقليديًا لعلاج عسر الهضم والانتفاخ، كما قد تساعد في تقليل أعراض القيء والغثيان.

 

تعزيز وظائف الدماغ

أظهرت بعض الدراسات أن القرفة قد تحسن وظائف الدماغ والذاكرة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.

 

مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تُساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

مضادة للبكتيريا والفطريات

تُظهر الدراسات أن القرفة قد تُساعد في مكافحة بعض أنواع البكتيريا والفطريات.

 

قد تساعد القرفة في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

 

تساعد في إنقاص الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن للقرفة تأثيرًا على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

كما تحتوي القرفة على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، مما قد يساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة وبالتالي فقدان الوزن.

 

تحسن من صحة الفم والأسنان

تحتوي القرفة على مركبات ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مثل مركب سينامالديهيد، مما يجعلها فعالة في مكافحة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

كما تساعد على منع تسوس الأسنان عن طريق تقليل نمو البكتيريا المسببة للتسوس.

 

تعزز مناعة الجسم

أظهرت بعض الدراسات أن للقرفة خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ قد تساعد في تعزيز وظائف المناعة.

 

وتلفت الدكتورة هدى، إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول القرفة بكميات كبيرة، خاصةً للنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة.

القرفة مشروب، فيتو

 

كيفية الاستفادة من فوائد القرفة

يمكن إضافة القرفة إلى العديد من الأطعمة والمشروبات، مثل القهوة والشاي والعصائر والحبوب والشوفان واليخنة والحساء.

يمكن تناول القرفة على شكل مكملات غذائية، مثل الكبسولات أو مسحوق القرفة.

كذلك يمكن استخدام زيت القرفة موضعيًا لعلاج بعض الحالات، مثل آلام العضلات والمفاصل.

فوائد الأشواجندا، تخفف التوتر والقلق وتخلصك من حب الشباب

فوائد الزنجبيل، تحسين الهضم ومقشر مذهل للبشرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد القرفة فوائد القرفة العلاجية فوائد القرفة لحرق الدهون فوائد القرفة للنساء فوائد القرفة لمرضى السكري

مواد متعلقة

فوائد الأناناس لتحسين الهضم وعلاج مشاكل البشرة في الحر

فوائد اللبن الرائب، لإنقاص الوزن وصحة الجهاز الهضمي
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

انخفاض جديد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

نقيب الأطباء: الحبس عامين للمعتدي على طبيبة بدمياط

مروان عطية يصدم الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

أطعمة تساعد على النوم الجيد في عز الحر

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر علية الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي؟، دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية