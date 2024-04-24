فوائد القرفة، لتنظيم السكر في الدم وخفض الكوليسترول

فوائد القرفة، للصحة عديدة وهامة، لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وتشتهر القرفة بطعمها ورائحتها المميزين، والتي تجعلها مكونًا رئيسيًّا في العديد من الحلويات والمعجنات، وأشهرها السينابون، وبسكويت اللوتس وزبدة اللوتس، وأي منتج يحمل اسم اللوتس، كما أن مشروب القرفة باللبن من المشروبات الشهيرة، الذي يبعث على الدفء ويمنح الجسم الطاقة.

فوائد القرفة للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة تعد من التوابل العطرية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، حيث كانت تستخدم في الطب الشعبي منذ قرون، وتعود هذه الفوائد إلى احتوائها على العديد من المركبات النشطة، أهمها مركب السينامالديهيد.

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وأضافت الدكتورة هدى، أن بعض فوائد القرفة الرئيسية تشمل ما يلي:

تنظيم مستوى السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

قد تلعب القرفة دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، بينما قد تزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (HDL).

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

بفضل خصائصها في خفض الكوليسترول وضغط الدم، قد تساعد القرفة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تُستخدم القرفة تقليديًا لعلاج عسر الهضم والانتفاخ، كما قد تساعد في تقليل أعراض القيء والغثيان.

تعزيز وظائف الدماغ

أظهرت بعض الدراسات أن القرفة قد تحسن وظائف الدماغ والذاكرة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.

مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تُساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مضادة للبكتيريا والفطريات

تُظهر الدراسات أن القرفة قد تُساعد في مكافحة بعض أنواع البكتيريا والفطريات.

قد تساعد القرفة في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

تساعد في إنقاص الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن للقرفة تأثيرًا على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

كما تحتوي القرفة على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، مما قد يساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة وبالتالي فقدان الوزن.

تحسن من صحة الفم والأسنان

تحتوي القرفة على مركبات ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مثل مركب سينامالديهيد، مما يجعلها فعالة في مكافحة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

كما تساعد على منع تسوس الأسنان عن طريق تقليل نمو البكتيريا المسببة للتسوس.

تعزز مناعة الجسم

أظهرت بعض الدراسات أن للقرفة خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ قد تساعد في تعزيز وظائف المناعة.

وتلفت الدكتورة هدى، إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول القرفة بكميات كبيرة، خاصةً للنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة.

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كيفية الاستفادة من فوائد القرفة

يمكن إضافة القرفة إلى العديد من الأطعمة والمشروبات، مثل القهوة والشاي والعصائر والحبوب والشوفان واليخنة والحساء.

يمكن تناول القرفة على شكل مكملات غذائية، مثل الكبسولات أو مسحوق القرفة.

كذلك يمكن استخدام زيت القرفة موضعيًا لعلاج بعض الحالات، مثل آلام العضلات والمفاصل.