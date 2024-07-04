«منة 2 » سعرها 425 ألف جنيه، المرور تعرض 4 أرقام عربات مميزة بالمزاد العلني (صور)

عرضت الإدارة العامة للمرور، 4 لوحات مرور معدنية مميزة من خلال مزاد علني عن طريق موقعها الإلكتروني، يمكن للمواطنين الدخول للمزايدة عليها، أو تشكيل لوحة مرور مميزة في الحروف والأرقام.



و اللوحات المعدنية المميزة المتاحة على مدار اليوم وحتى 6 يوليو كالتالى:

لوحة « ع - 666 »

- أعلى سعر:500 ألف جنيه.

- عدد المزايدين:2 أفراد.

- تاريخ انتهاء المزاد 6 يوليو.



لوحة «م - 91 »

- أعلى سعر: 430 ألف جنيه.

- عدد المتزايدين: 2 أفراد.

- تاريخ انتهاء المزاد 2 يوليو



لوحة «م ن ة - 2 »

- أعلى سعر: 425 ألف جنيه.

- عدد المتزايدين: فرد واحد.

- تاريخ انتهاء المزاد 6 يوليو



لوحة «أ -7777 »

- أعلى سعر:400 ألف جنيه.

- عدد المتزايدين: فرد واحد

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- تاريخ انتهاء المزاد 6 يوليو.

خطوات الحصول على لوحة مرور مميزة

ومن يرغب في الحصول على لوحة مرور مميزة أن يتبع الخطوات التالية:

1 - الدخول إلى موقع “لوحتك” على شبكة الإنترنت، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - كون اللوحة التي ترغب في الحصول عليها.

3 - الانتظار حتى يتم عرضها في مزاد والإعلان سعر بداية المزاد.

4 - الفوز بالمزاد والحصول على اللوحة المعدنية، وبعدها سيتم إرسالها على الفور إلى وحدة التراخيص التابع لها.