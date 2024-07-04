«منة 2 » سعرها 425 ألف جنيه، المرور تعرض 4 أرقام عربات مميزة بالمزاد العلني (صور)
عرضت الإدارة العامة للمرور، 4 لوحات مرور معدنية مميزة من خلال مزاد علني عن طريق موقعها الإلكتروني، يمكن للمواطنين الدخول للمزايدة عليها، أو تشكيل لوحة مرور مميزة في الحروف والأرقام.
و اللوحات المعدنية المميزة المتاحة على مدار اليوم وحتى 6 يوليو كالتالى:
لوحة « ع - 666 »
- أعلى سعر:500 ألف جنيه.
- عدد المزايدين:2 أفراد.
- تاريخ انتهاء المزاد 6 يوليو.
لوحة «م - 91 »
- أعلى سعر: 430 ألف جنيه.
- عدد المتزايدين: 2 أفراد.
- تاريخ انتهاء المزاد 2 يوليو
لوحة «م ن ة - 2 »
- أعلى سعر: 425 ألف جنيه.
- عدد المتزايدين: فرد واحد.
- تاريخ انتهاء المزاد 6 يوليو
لوحة «أ -7777 »
- أعلى سعر:400 ألف جنيه.
- عدد المتزايدين: فرد واحد
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- تاريخ انتهاء المزاد 6 يوليو.
خطوات الحصول على لوحة مرور مميزة
ومن يرغب في الحصول على لوحة مرور مميزة أن يتبع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع “لوحتك” على شبكة الإنترنت، من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - كون اللوحة التي ترغب في الحصول عليها.
3 - الانتظار حتى يتم عرضها في مزاد والإعلان سعر بداية المزاد.
4 - الفوز بالمزاد والحصول على اللوحة المعدنية، وبعدها سيتم إرسالها على الفور إلى وحدة التراخيص التابع لها.
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