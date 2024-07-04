إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بالجيزة
أصيب 4 أشخاص في انقلاب توك توك على طريق المنصورية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري للمستشفى العام، وتبين انقلاب توك توك على طريق المنصورية بمحافظة الجيزة، أسفر عن إصابة كل من محمد ع م ع 17 عاما وشهد ج ع 18 عاما ونور ج ع 16 عاما وندا ع ح 19 عاما.
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