الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

خطوات وإجراءات تقديم شكاوي الازدحام المروري والحرائق وجرائم الفساد

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

ترصد فيتو لقرائها خطوات وطرق تقديم الشكاوي والاستغاثات  بوزارة الداخلية والتي تتم من خلال أرقام هواتف ومواقع الإلكترونية وايميلات خاصة بقطاعات الحماية المدنية والمرور وحقوق الإنسان ومباحث الأموال العامة فضلا عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تلك الخدمات التي  وضعتها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لسرعة تلقي استغاثات المواطنين وشكاوئهم وسرعة التعامل معها..

اولا_ طرق تقدم المواطنين بشكاوي ببعض قطاعة لوزارة الداخلية..

 

_ طرق التواصل مع  الإدارة العامة للمرور من خلال ارقام  (01221110000 24021233/02) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة، ومرور القاهرة خط الاتصال رقم (136) للرد على جميع الاستفسارات

 

_ التواصل مع  إدارة الحماية المدنية رقم (180) لتلقي بلاغات الاشتباه في وجود مفرقعات.

_طرق  التواصل مع  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رقمي (27921395 27921396) للإبلاغ عن جرائم الفساد فضلا عن إضافة البريد الإلكتروني  للاستفسارات الخاصة بالتسجيل على الموقع الرابط   

_ الاتصال  بالخدمة الصوتية بوزارة الداخلية على الهاتف رقم 27979700

 

_  التواصل مع  قطاع حقوق الإنسان 

من خلال  فاكس رقم 0224060725.

و أرقام تليفونات "011269772222 – 011269773333 – 011269774444".

و الشكاوى الواردة بالبريد الإلكتروني الخاص بالقطاع علي E.humanrightssector@moi.gov.eg

و البريد والبرقيات والتلغرافية.

ومكتب خدمة وتلقي شكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة.

وقسم خاص لتلقي شكاوى جرائم العنف ضد المرأة والطفل على البريد الإلكتروني   E.sgpartement@moi.gov.eg

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