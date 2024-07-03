أخبار الاقتصاد اليوم: خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل.. وارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

في تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيرًا للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة مشيرا إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم

وأكد الوزير مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى هذا القطاع اهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه

كشفت وزارة قطاع الاعمال العام عن المؤهلات والمناصب التى تقلدها الوزير الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، قبل توليه مسئولية العمل فى وزارة قطاع الاعمال العام.

ويمتلك “شيمي” العديد من المهارات وخبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 36 عاما فى أبرزها توليه عضوية مجلس إدارة صان مصر.

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات الحالية الدولية والإقيلمية، ملف "تحسين بيئة الاستثمار" وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.

وأكد "الخطيب"، خلال لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الحكومة تساندها وزارته بالشكل المطلوب، وتوفر التمويلات المطلوبة لها، خاصة قطاع الطاقة الحيوي والاستراتيجي، الذي سنكون مساندين للغاية له خلال المرحلة المقبلة، وسنوفر الاحتياجات والسلع الأساسية كافة للجمهور، خاصة الدواء.

وشدد «كجوك» في لقاء لشاشة إكسترا نيوز، على أن وزارته ستعمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد، لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحقيق أعلى مؤشرات اقتصادية ممكنة في ظل التحديات القائمة، معربا عن تفاؤله الكبير بالمجموعة الاقتصادية التي جرى تشكيلها والتناغم بين الحقائب المختلفة داخلها.

أكد أحمد خالد بشر، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن مجتمع الأعمال المصري يترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار في مصر وإجراءات جديدة تدعم الصناعة من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن من أهم الأولويات التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال تشمل تحسين البنية التحتية واستمرار الحكومة في تطوير ملفات الطاقة والنقل والاتصالات بالإضافة الي ضرورة عمل الإصلاح الضريبي حيث نطالب بنظام ضريبي عادل وشفاف يعزز من تنافسية الشركات المصرية على الساحة العالمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم حكومية وشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تكون هناك مبادرات لتعزيز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تحرك جديد فى أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.

وقفز سعر الذهب بصورة كبيرة خلال تعاملات اليوم وبقيمة تصل إلى 20 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية وذلك بعد تخطى سعر الذهب العالمي 2360 دولارا للأونصة منذ دقائق.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى السوق المحلى وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد إلى نحو 3180 جنيها.