تعرف على السيرة الذاتية لوزير قطاع الأعمال الجديد

كشفت وزارة قطاع الاعمال العام عن المؤهلات والمناصب التى تقلدها الوزير الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، قبل توليه مسئولية العمل فى وزارة قطاع الاعمال العام.

ويمتلك “شيمي” العديد من المهارات وخبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 36 عاما فى أبرزها توليه عضوية مجلس إدارة صان مصر.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم ٣ يوليو ٢٠٢٤ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

أبرز الملفات أمام وزير قطاع الأعمال العام

قطاع الأدوية أحد أهم قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام

يعد قطاع الدواء من أهم قطاعات وزارة قطاع الأعمال وهو من الصناعات الواعدة داخل الوزارة ويتعين استمرار عمليات التحديث والتطوير لخطوط الانتاج وزيادة عمليات التصدير للخارج.

ووفقا لوزارة قطاع الأعمال كان قطاع الدواء يستهدف تحقيق مليار جنيه أرباحا إلا أن هناك بعض التحديات مثل التسعير الجبرى للدواء.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية العديد من الشركات من بينها شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية والتي تم تأسيسها عام 1962 وتعمل في إنتاج للأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات، بالإضافة إلى شركات أخرى.

ومن الشركات الأخرى ضمن القطاع شركة القاهرة للأدوية والتي لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة وحققت ما يزيد عن مليار جنيه مبيعات العام الماضي ووجهت الوزارة بضرورة استكمال الجداول الزمنية للتطوير.

برامج الطروحات الحكومية

من أهم الملفات الموجودة على طاولة الوزارة هو استكمال برامج الطروحات الحكومية بهدف تعزيز أداء البورصة وكانت حددت الدولة 23 شركة في فبراير الماضي ضمن برنامج الطروحات، ومن المقرر أن تستأنف طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجارى.

صناعة الغزل والنسيج والمصانع الجديدة

وتشهد مصانع الغزل والنسيج العديد من المصانع الجديدة المقرر افتتاحها الفترة المقبلة ضمن القطاع ضمن المشروع القومي للغزل والنسيج.

ومن بين المصانع العامة والقوية يوجد مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا ومن المقرر افتتاحه خلال فترة قريبة.

النصر للسيارات والسيارة الكهربائية

العمل على إنتاج سيارة كهربائية محلية في مصر ملاكي تناسب المصريين خلال الفترة المقبلة بالشركة 2025 بالتعاون مع شركة صينية ستوطن الصناعة محليا.