المصرية اللبنانية: نترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار ومساندة القطاع الصناعي

أكد أحمد خالد بشر، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن مجتمع الأعمال المصري يترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار في مصر وإجراءات جديدة تدعم الصناعة من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد بشر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نهج متكامل ومتوازن لتحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات والإنتاج والتصدير.

وأضاف بشر: "نحن في مجتمع الأعمال نأمل في رؤية سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مناخ الأعمال في مصر. نحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسر من إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح أن من أهم الأولويات التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال تشمل تحسين البنية التحتية واستمرار الحكومة في تطوير ملفات الطاقة والنقل والاتصالات بالإضافة الي ضرورة عمل الإصلاح الضريبي حيث نطالب بنظام ضريبي عادل وشفاف يعزز من تنافسية الشركات المصرية على الساحة العالمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم حكومية وشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تكون هناك مبادرات لتعزيز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال.

وأكد علي ضرورة تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية مما سيزيد من كفاءة الشركات ويعزز قدرتها على المنافسة العالمية.

دعا بشر الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم حوافز مغرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة التحويلية.

كما أشار إلى ضرورة تبني سياسات تشجيعية للتصدير، قائلًا: "نحتاج إلى خطط فعالة لتعزيز صادراتنا من خلال تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم المالي والفني للمصدرين". وأكد أن تحسين صورة مصر في الخارج عبر المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والبعثات التجارية سيعزز من فرص التصدير.

واضاف: نحن على ثقة بأن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لديها الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال المصري، وندعوها إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.