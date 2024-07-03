شعبة الذهب: ارتفاع المعدن الأصفر محليا وعالميا

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تحرك جديد فى أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.

وقفز سعر الذهب بصورة كبيرة خلال تعاملات اليوم وبقيمة تصل إلى 20 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية وذلك بعد تخطى سعر الذهب العالمي 2360 دولارا للأونصة منذ دقائق.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى السوق المحلى وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد إلى نحو 3180 جنيها.

وسجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3634 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2725 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25440 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمى فى وقت مبكر اليوم

ارتفع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس، ولكن تبقى التحركات محدودة في ظل انتظار المزيد من الأحداث الهامة اليوم وعلى رأسها محضر اجتماع الفيدرالي وبيانات عن قطاع العمالة الأمريكي.

سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.7% ليسجل الذهب أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2347 دولار للأونصة ليتداول عند المستوى 2345 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2330 دولار للأونصة.

أبرز الأحداث أمس كان حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول وقد توقع أن التضخم في الولايات المتحدة قد يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ بحلول أواخر عام 2025 أو العام التالي، لكنه أشار إلى أن أعضاء الفيدرالي سيأخذون مزيد من الوقت قبل طرح تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.