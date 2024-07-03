بعد تولي محمد الشيمي وزارة قطاع الأعمال، أبرز مؤشرات الأداء في الشركات القابضة

بعد مرور فترة لا تقل عن 23 شهر قضاها وزير قطاع الأعمال السابق محمود عصمت وقع الاختيار اليوم على شخصية جديدة لتولى حقيبة الوزارة واستكمال مخططة التطوير داخل الشركات القابضة المختلفة.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام العديد من الشركات القابضة المتنوعة من بينها الأدوية والقابضة للتشييد ومن بين الشركات القابضة أيضا فى الوزارة القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للسياحة والفنادق والقابضة المعدنية.

وقبل بدء فترة الولاية الجديدة للوزير محمد إبراهيم أحمد الشيمى وزير قطاع الأعمال تسلط "فيتو" الضوء على أبرز موشرات الأداء فى الشركات القابضة.

-أرباح شركات قطاع الأعمال

استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها قد حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء للشركات النابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.

-وحققت الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة فى أغسطس الماضى إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق.

استراتيجية قطاع التشيد والبناء

وجود استراتيجية واضحة لتطوير قطاع التشييد وخطط عمل مرنة لجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص معيار نجاح في قطاع التشييد والبناء.

وتعد الاستراتيجية تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة فى ظل الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.

الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة

داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذي يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها وتهدف برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.

أبرز المعلومات عن وزير قطاع الأعمال الجديد

شغل محمد إبراهيم أحمد شيمي وزير قطاع الأعمال الجديد عددا من مجالس إدارات كبرى شركات قطاع البترول وهى «بتروجيت – صان مصر – جنوب الوادي القابضة للبترول – وكيل وزارة البترول للمشروعات».

تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول منها رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات.