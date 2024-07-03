لعب دورا بارزا في التمويلات والقروض الخارجية، من هو أحمد كجوك وزير المالية الجديد

يتمتع أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، بعلاقات طيبة في أوساط المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والعالمية، ولعب دورا بارزا في التمويلات والقروض الخارجية، خلال السنوات الأخيرة.

دور أحمد كجوك في التمويلات والقروض الخارجية



واستغل أحمد كجوك علاقاته الدولية؛ ليلعب دورًا هامًا في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض الـ12 مليار دولار، في 2016، والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، بجانب التمويلات الميسرة من البنك الدولي.



وكانت بداية عمل أحمد كجوك، في وزارة المالية مع الوزير الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، حيث يطلق عليه البعض "الابن البكري" ليوسف بطرس غالى، وأحد تلاميذه المقربين، كما عمل كنائب للوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي طيلة فترة تولي الدكتور محمد معيط حقبة وزارة المالية.

رحلة أحمد كجوك في وزارة المالية من 2004 حتى الآن

وشغل "كجوك" منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، منذ عام 2016 وحتى الآن، كما شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى 2016، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة «دوفيل»، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي).



وفى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل «كجوك» مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

مناصب تقلدها أحمد كجوك المرشح لمنصب وزير المالية



وشغل «كجوك» في الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشارا اقتصاديا لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.



ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد.



وتم انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.

مؤهلات أحمد كجوك العلمية

يذكر أن أحمد كجوك، حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

