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رياضة

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

اليو ديانج،فيتو
اليو ديانج،فيتو

اقترب النادي الاهلي من حسم صفقة محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، من أجل ضمه بالميركاتو الصيفي.

ويعتبر بن رمضان أهم مطالب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، لتعويض غياب اليو ديانج لاعب الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن الأحمر.

وأكد المصدر أن بن رمضان مرحب بالانضمام للأهلي ولكن ناديه المجري يغالى في المطالب المالية للاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء غد  الخميس على استاد القاهرة،  ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري  الممتاز.

الأهلي، فيتو 

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري  الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء غدا الخميس ضمن منافسات  الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. 

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