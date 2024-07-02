تنس طاولة الأهلي يفوز على الزمالك في الدورة المجمعة الثانية

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومثّل الأهلي في مباراة اليوم: محمد البيلي، وعمر بدير، وشادي مجدي.

وأعرب أشرف عبد الفتاح، مدير جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق والفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في أبناء الأهلي، وأنهم يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب.

وأضاف أشرف عبد الفتاح" كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا رجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا سيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.