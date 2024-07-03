من هو الدكتور أحمد العدل المرشح لمنصب نائب محافظ الدقهلية
كشفت التوقعات الأولية لحركة نواب المحافظين 2024 في التشكيل الحكومي الجديد عن ترشيح الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائبا لمحافظ الدقهلية.
من هو الدكتور أحمد العدل؟
تخرج من كلية الآداب قسم علم الاجتماع جامعة المنصورة عام 2007.
- حصل على الماجستير بتقدير ممتاز.
- الدكتوراه مرتبة الشرف الأولى.
- تدرج في الوظائف بالجامعة معيد عام 2008 ومدرس مساعد.
- عين بوظيفة مدرس عام 2017.
- تم تعيينه منسقا عاما للأنشطة الطلابية.
- كما تم تعيينه بوظيفة المشرف العام على إدارة الوافدين من عام 2021 حتى عام 2024.
- شارك عضوا بالعديد من اللجان العليا للأنشطة الطلابية.
- قام بتأليف كتاب “التعليم الجامعي وتشكيل رأس المال الثقافي في ضوء مجتمع المعرفة” (دراسة ميدانية على البرامج المتخصصة المميزة بجامعة المنصورة).
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