الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من هو الدكتور أحمد العدل المرشح لمنصب نائب محافظ الدقهلية

الدكتور أحمد العدل
الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، فيتو

كشفت التوقعات الأولية لحركة نواب المحافظين 2024 في التشكيل الحكومي الجديد عن ترشيح الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائبا لمحافظ الدقهلية.

من هو الدكتور أحمد العدل؟

تخرج من كلية الآداب قسم علم الاجتماع جامعة المنصورة عام 2007.  

  • حصل على الماجستير بتقدير ممتاز. 
  • الدكتوراه مرتبة الشرف الأولى.
  • تدرج في الوظائف بالجامعة معيد عام 2008 ومدرس مساعد. 
  • عين بوظيفة مدرس عام 2017. 
  • تم تعيينه منسقا عاما للأنشطة الطلابية.

  • كما تم تعيينه بوظيفة المشرف العام على إدارة الوافدين من عام 2021 حتى عام 2024.
  • شارك عضوا بالعديد من اللجان العليا للأنشطة الطلابية. 
  • قام بتأليف كتاب “التعليم الجامعي وتشكيل رأس المال الثقافي في ضوء مجتمع المعرفة” (دراسة ميدانية على البرامج المتخصصة المميزة بجامعة المنصورة).

أيمن عطية، من نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد جوليوس نيريرى إلى محافظ للقليوبية

عبد المطلب عمارة، من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى محافظ للأقصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة الوافدين التشكيل الحكومي الجديد الدوريات العالمية السياسة الخارجية المجتمعات العمراني هيئة المجتمعات العمرانية دراسة ميدانية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عبد المطلب عمارة مشروع سد جوليوس نيريري مرتبة الشرف الأولى محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يعتمد الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التعليم بالدقهلية خلال يوليو

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام منتظم بمجموع 249 درجة

انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

تحصين النشء من الأفكار الهدامة، ندوات تثقيفية لأوقاف الدقهلية (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

رسميًا، قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

بث مباشر، مراسم حلف الحكومة الجديدة لليمين

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية