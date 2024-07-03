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محافظات

عبد المطلب عمارة، من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى محافظ للأقصر

المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب عمارة، فيتو
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تداولت أنباء عن رحيل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم عن منصبه، خلال التعديلات الجارية على مستوى الوزارات والمحافظين وتولى المهندس عبدالمطلب عمارة بدلا منه محافظا للأقصر. 

وتولى عمارة منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وكان يتولى منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون قطاع التنمية وتطوير المدن، ومن القيادات المشهود لها بالكفاءة المتميزة فى العمل خصوصًا فى مجال المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية.

وبدأ عبد المطلب ممدوح رحلته العملية منذ تخرجه في هندسة المنصورة عام 1985 ثم التحاقه بشركة حسن علام مباشرة حتى عام 1997 والذى شهد بداية عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة ثم مدير إدارة المرافق بمدينة بدر ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ونائب رئيس مدينة السادات ثم صعد في سلم المسئولية بخطوات ثابتة حتى أصبح رئيسًا لأجهزة مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر من 2005 حتى 2015 ليصل في نهاية المطاف إلى قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث بدأ كمساعد نائب رئيس الهيئة في يوليو 2015 ثم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن عام 2017.

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