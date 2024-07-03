أيمن عطية، من نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد جوليوس نيريرى إلى محافظ للقليوبية
حركة المحافظين 2024، يؤدي الوزراء والمحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
ويتولى المهندس أيمن عطية منصب محافظ القليوبية خلفا للواء عبد الحميد الهجان.
محافظ القليوبية الجديد
وكشفت مصادر مطلعة في محافظة القليوبية أنه تم التواصل مع المحافظ الجديد وأنه من محافظة الإسكندرية ويعمل مهندسا ويعد من أبرز مسؤولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا وهو أحد المشروعات الهامة ويعد المحافظ الجديد من أهم خبراء إدارة المشروعات الكبري في مصر وخارجها.
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