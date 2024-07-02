الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

المهندس حازم الاشمونى
المهندس حازم الاشمونى المرشح لمحافظة الشرقية
ads

حركة المحافظين 2024، كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

حركة المحافظين 2024، من هما اللواءين أشرف الجندي وهشام أبو النصر المرشحين للإسكندرية وأسيوط؟

حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد

ومن بين الأسماء المرشحة لتتولى مسئولية محافظة الشرقية المهندس حازم الأشموني، خلفًا للدكتور ممدوح غراب المحافظ السابق.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد، هو عضو نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، وسبق أن شغل منصب مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بكفرالشيخ، ثم وكيلًا لوزارة الإسكان.

المناصب القيادية بالإدارة المحلية.. رئيس مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ

وتدرج الأشموني، في المناصب القيادية بالإدارة المحلية، حيث تولي رئاسة مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ثم رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، بقرار من وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور هشام الشريف.

وتولي المهندس حازم الأشموني، منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، وأخيرا سكرتيرا عاما لنفس المحافظة ثم سكرتيرا عاما بمحافظة القاهرة.

وجاءت أبرز الأسماء الجديدة:
 

جاكلين عازر محافظة للبحيرة

محب حبشي لبورسعيد

أشرف الجندي محافظا للإسكندرية

عادل سعيد محافظًا للجيزة

عماد الكدواني محافظًا للمنيا

هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط

طارق مرزوق محافظًا للدقهلية

علاء عبد المعطي لكفر الشيخ

عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية

خالد شوقي محافظًا لأسوان

حازم الأشموني محافظًا للشرقية

أيمن عطية محافظ القليوبية

أيمن الشهابي محافظ دمياط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حركة المحافظين 2024 حركة المحافظين الجدد حركة المحافظين الجديدة الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حازم الأشمونى

مواد متعلقة

عاتبه على معاكسة زوجته، مقتل عامل في دار السلام

تعرف على رجل مباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الثلاثاء في السوق

عدوى مميتة تنتشر بمستشفيات إسرائيلية والسلطات الطبية تلجأ لإجراءات عاجلة

تعرف على موعد إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز

73 جهة طبية تتحمل فيها نقابة المحامين علاج أعضائها بالكامل

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية