حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

حركة المحافظين 2024، كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد

ومن بين الأسماء المرشحة لتتولى مسئولية محافظة الشرقية المهندس حازم الأشموني، خلفًا للدكتور ممدوح غراب المحافظ السابق.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد، هو عضو نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، وسبق أن شغل منصب مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بكفرالشيخ، ثم وكيلًا لوزارة الإسكان.

المناصب القيادية بالإدارة المحلية.. رئيس مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ

وتدرج الأشموني، في المناصب القيادية بالإدارة المحلية، حيث تولي رئاسة مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ثم رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، بقرار من وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور هشام الشريف.

وتولي المهندس حازم الأشموني، منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، وأخيرا سكرتيرا عاما لنفس المحافظة ثم سكرتيرا عاما بمحافظة القاهرة.

وجاءت أبرز الأسماء الجديدة:



جاكلين عازر محافظة للبحيرة

محب حبشي لبورسعيد

أشرف الجندي محافظا للإسكندرية

عادل سعيد محافظًا للجيزة

عماد الكدواني محافظًا للمنيا

هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط

طارق مرزوق محافظًا للدقهلية

علاء عبد المعطي لكفر الشيخ

عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية

خالد شوقي محافظًا لأسوان

حازم الأشموني محافظًا للشرقية

أيمن عطية محافظ القليوبية

أيمن الشهابي محافظ دمياط