الأربعاء 03 يوليو 2024
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صحة ومرأة

فوائد الروزماري، لصحة دماغك وجمال بشرتك وشعرك

فوائد الروزماري
فوائد الروزماري

فوائد الروزماري، يعد الروزماري من النباتات العطرية الشهيرة، وينتمي الروزماري إلى عائلة الشفوية، يُعرف برائحته العطرية النفاذة واستخداماته المتعددة في الطهي والطب البديل، لما يحتوي عليه من العديد من مضادات الأكسدة القوية.

أهم فوائد الروزماري لصحة الجسم:

فوائد الروزماري 


أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الروزماري لصحة الجسم عديدة،  نظرا لما يتمتع به الروزماري من مضادات أكسدة عديدة وقوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

تعزيز صحة الدماغ: أظهرت الدراسات أن الروزماري قد يُحسّن الذاكرة والتركيز ويُقلّل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.
مضاد للالتهابات: يُساعد الروزماري في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، ممّا قد يُخفّف من آلام المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.
مضاد للأكسدة: غني بمضادات الأكسدة القوية التي تُحارب الجذور الحرة وتُحمي الخلايا من التلف، ممّا قد يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
يعزز صحة الجهاز الهضمي: يُساعد الروزماري على تحسين الهضم وعلاج عسر الهضم والانتفاخ، كما يُمكن أن يُخفّف من أعراض القولون العصبي.
يُحسّن صحة الجهاز التنفسي: يُستخدم الروزماري لعلاج احتقان الصدر والتهابات الحلق والسعال، كما يُمكن أن يُخفّف من أعراض الربو.
يعزز صحة الشعر: يُساعد الروزماري على تحفيز نمو الشعر ومكافحة تساقطه، كما يُمكن أن يُعالج قشرة الرأس.
يُحسّن صحة البشرة: يُستخدم الروزماري لعلاج حب الشباب والتهابات الجلد، كما يُمكن أن يُخفّف من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
يُعزّز المناعة: يُساعد الروزماري على تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.
يُحسّن المزاج: يُستخدم الروزماري لعلاج القلق والاكتئاب، كما يُمكن أن يُحسّن من جودة النوم.


طرق استخدام الروزماري:


كشاي: يُضاف ملعقة صغيرة من أوراق الروزماري المجففة إلى كوب من الماء المغلي ويُترك لينقع لمدة 10 دقائق، ثم يُصفّى ويُشرب.
كبهار: يُستخدم الروزماري المجفف أو الطازج لإضافة نكهة مميزة إلى الأطباق المختلفة، مثل اللحوم والدجاج والأسماك والخضروات.
كزيت عطري: يُستخدم زيت الروزماري العطري في العديد من العلاجات المنزلية، مثل تدليك فروة الرأس لعلاج تساقط الشعر أو تخفيف آلام المفاصل.
كمستخلص: يُستخدم مستخلص الروزماري في بعض المكملات الغذائية والأدوية العشبية.
 


فوائد الروزماري للبشرة:

 

فوائد الروزماري للبشرة 


أضافت الدكتورة هدى،  أن الروزماري، أو إكليل الجبل، ذو الاستخدامات المتعددة، وفوائده الصحية للبشرة لا حصر لها، ومن أهم فوائد الروزماري للبشرة، ما يلي:

مكافحة الشيخوخة: غني بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، مما يُقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التمدد، ويُحسّن ملمس البشرة ويُضفي عليها النضارة.
مكافحة حب الشباب: يُساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويُقلل من الالتهابات، ويُنظّم إفراز الزهم، ممّا يُساعد في علاج حب الشباب ومنع ظهوره.
تنظيف البشرة: يُزيل الأوساخ والشوائب من المسام، ويُساعد على تضييقها، ممّا يُعطي البشرة مظهرًا صحيًا وناعمًا.
ترطيب البشرة: يُحافظ على رطوبة البشرة ويُمنع جفافها، ممّا يُناسب جميع أنواع البشرة، خاصةً البشرة الجافة.
تفتيح البشرة: يُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويُقلل من البقع الداكنة وآثار الحبوب.
شد البشرة: يُحسّن من مرونة البشرة ويُشدّها، ممّا يُقلل من ظهور علامات الترهل.
تخفيف الانتفاخ: يُساعد على تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين.


طرق استخدام الروزماري للبشرة:


غسول للوجه: يُمكن غلي أوراق الروزماري في الماء، ثمّ تركه ليبرد واستخدامه لغسل الوجه صباحًا.
تونر: يُمكن إضافة بضع قطرات من زيت الروزماري إلى ماء الورد واستخدامه كتونر للوجه بعد غسله.
قناع للوجه: يُمكن خلط أوراق الروزماري المطحونة مع العسل أو الزبادي، وتطبيق المزيج على الوجه لمدّة 15-20 دقيقة، ثمّ غسله بالماء.
بخار للوجه: يُمكن إضافة أوراق الروزماري إلى الماء المغلي، واستنشاق البخار لتطهير البشرة وتنعيمها.
زيت الروزماري: يُمكن إضافة بضع قطرات من زيت الروزماري إلى زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، واستخدامه كمرطب للوجه أو الجسم.

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