فوائد الينسون، يساعد في علاج مشكلات الجهاز الهضمي والتنفسي

فوائد الينسون، يعد الينسون من الأعشاب الطبيعية الشهير بفوائده الصحية، وبشكل خاص لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ودائما يوصي به خبراء التغذية، عند الإصابة بنزلات البرد، والسعال بشكل خاص.



أهم فوائد الينسون لصحة أجهزة الجسم



اليانسون للصحة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الينسون لصحة اجهزة الجسم عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



للجهاز الهضمي:

يعزز عملية الهضم: يساعد الينسون على تسهيل عملية الهضم، وتليين المعدة، ويُستخدم منذ القدم بعد الوجبات الدسمة للمساعدة على الهضم.

يعالج الإمساك: لليانسون وزيته خصائص ملينة، فهو مسهل طبيعي يُساعد في علاج الإمساك والوقاية منه، كما يُساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.

يُخفف من آلام المعدة: يساعد الينسون على تهدئة المعدة وتخفيف آلامها، مثل المغص والتشنجات.

يطرد الغازات: يساعد الينسون على طرد الغازات من الأمعاء،

يعالج قرحة المعدة: أظهرت بعض الدراسات أن الينسون قد يساعد في علاج قرحة المعدة.



للجهاز التنفسي:

يخفف من السعال: يساعد الينسون على تخفيف السعال، خاصة السعال المصحوب بالبلغم.

يُعالج الربو: يُستخدم الينسون تقليديًا لعلاج الربو، حيث يساعد على استرخاء العضلات الهوائية وفتح مجرى الهواء.

يُخفف من التهاب الحلق: يساعد الينسون على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف آلامه.

للجهاز البولي:

يُدر البول: يُساعد الينسون على زيادة إدرار البول، مما قد يُساعد في التخلص من السموم الزائدة من الجسم.

يُعالج التهابات المسالك البولية: يُعتقد أن الينسون له خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد في علاج التهابات المسالك البولية.

يُساعد على النوم: يُستخدم الينسون تقليديًا لعلاج الأرق، حيث له خصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء والنوم.

يُخفف من آلام الدورة الشهرية: يُعتقد أن الينسون يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتنظيمها.

يُزيد من إدرار حليب الثدي: يُستخدم الينسون تقليديًا لزيادة إدرار حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات.

يُعزز صحة القلب: يُعتقد أن الينسون قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

يُقوي جهاز المناعة: يُحتوي الينسون على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقوية جهاز المناعة.

يُحسّن من صحة البشرة: يُعتقد أن الينسون قد يساعد في تحسين صحة البشرة وعلاج حب الشباب.

اليانسون وفوائده

كيفية استخدام الينسون:

مشروب: يمكن غلي بذور الينسون في الماء وتناوله كشاي.

توابل: يمكن إضافة بذور الينسون المطحونة إلى الطعام كنوع من التوابل.

زيت: يمكن استخدام زيت الينسون موضعيًا لعلاج بعض الحالات الجلدية.

مكمل غذائي: يتوفر الينسون أيضًا كمكمل غذائي في صورة كبسولات أو أقراص.

يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الينسون إذا كنت حاملًا أو مرضعة، أو إذا كنت تعاني من أي حالة صحية أخرى.

موانع الاستخدام:

الحساسية: إذا كنت تعاني من حساسية من نباتات اليانسون، يجب عليك تجنب استخدام الينسون.

الحمل والرضاعة: يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام الينسون.

الأطفال: يجب عدم إعطاء الينسون للأطفال دون سن 6 أشهر.

الحالات الطبية: إذا كنت تعاني من أي حالة طبية أخرى، يجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام الينسون.

التفاعلات الدوائية:

بعض الأدوية: قد يتفاعل الينسون مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم وأدوية السكر. يجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام الينسون إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى.