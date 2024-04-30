فوائد البطيخ، يطرد السموم والأملاح من الجسم ويقوي المناعة

فوائد البطيخ، البطيخ من الفاكهة الشهيرة التى تظهر فى فصل الصيف وهو علامة مميزة من علامات فصل الصيف وله عشاق كثيرون.

وفوائد البطيخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الألياف والمياة وينصح به الخبراء فى حر الصيف.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البطيخ من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون حيث ينتظره عشاقه فى موسمه لمذاقه المميز حيث يحتوى على نسبة عالية من المياة والسكريات وهو مهم فى فصل الصيف لأنه يركب الجسم ويساعد فى مقاومة حرارة الطقس.

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القيمة الغذائية الموجودة في البطيخ

وأضافت أن البطيخ له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ه ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، لذا من الضرورى تناوله حفاظا على الصحة.

فوائد البطيخ، فيتو

فوائد البطيخ

وتابعت، أن من فوائد البطيخ التى تدفعنا لتناوله طوال موسمه:-

يزيل الأملاح المترسبة بالجسم.

ينشط الكبد ويعالج البرقان وأنواع الكبد الوبائي.

يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والإجهاد.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد.

مهم لصحة الحوامل حيث يقلل الشعور بالحموضة ويعالج عسر الهضم والإمساك الذى يلازمهن فى فترات الحمل الأخيرة.

يقلل فرص تورم القدمين واليدين أثناء الحمل، والبطيخ يحتوي على نسبة عالية جدا من المياه، ويقلل من انسداد الأوردة والعضلات ويساعد على منع التورم.

يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

يعزز من نضارة البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من المياه ومضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالى هو مهم للرياضيين.

ينظم عمل الجهاز الهضمى ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يفتت حصوات الكلى والرمل ويعزز من صحة الكلى.