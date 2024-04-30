الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد البطيخ، يطرد السموم والأملاح من الجسم ويقوي المناعة

فوائد البطيخ، فيتو
فوائد البطيخ، فيتو

فوائد البطيخ، البطيخ من الفاكهة الشهيرة التى تظهر فى فصل الصيف وهو علامة مميزة من علامات فصل الصيف وله عشاق كثيرون.

وفوائد البطيخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الألياف والمياة وينصح به الخبراء فى حر الصيف.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البطيخ من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون حيث ينتظره عشاقه فى موسمه لمذاقه المميز حيث يحتوى على نسبة عالية من المياة والسكريات وهو مهم فى فصل الصيف لأنه يركب الجسم ويساعد فى مقاومة حرارة الطقس.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في البطيخ 

وأضافت أن البطيخ له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ه ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، لذا من الضرورى تناوله حفاظا على الصحة.

فوائد البطيخ، فيتو 

فوائد البطيخ 

وتابعت، أن من فوائد البطيخ التى تدفعنا لتناوله طوال موسمه:-

  • يزيل الأملاح المترسبة بالجسم.
  • ينشط الكبد ويعالج البرقان وأنواع الكبد الوبائي.
  • يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والإجهاد.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يساعد فى إنقاص الوزن الزائد.
  • مهم لصحة الحوامل حيث يقلل الشعور بالحموضة ويعالج عسر الهضم والإمساك الذى يلازمهن فى فترات الحمل الأخيرة.
  • يقلل فرص تورم القدمين واليدين أثناء الحمل، والبطيخ يحتوي على نسبة عالية جدا من المياه، ويقلل من انسداد الأوردة والعضلات ويساعد على منع التورم.
  • يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.
  • يعزز من نضارة البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من المياه ومضادات الأكسدة.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالى هو مهم للرياضيين.
  • ينظم عمل الجهاز الهضمى ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يفتت حصوات الكلى والرمل ويعزز من صحة الكلى.
txt

فوائد حب الرشاد الصحية، لتقوية العظام وتسكين الآلام

txt

فوائد الشيح والبابونج، لحل مشاكل الجهاز الهضمي والأفضل للشعر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البطيخ فوائد البطيخ القيمة الغذائية الموجودة في البطيخ الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد حليب الصويا، لصحة القلب والدماغ ولمرضى السكري

فوائد الشاي الأخضر، يحمى من الزهايمر والسرطان ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد الحبة السوداء، تطرد حصوات الكلى وتعالج الالتهابات وتحارب السرطان

فوائد البردقوش للنساء، لعلاج تكيسات المبايض وتقلصات الرحم
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل يجب تناول الأسبرين للحماية من الجلطات المحتملة بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا؟

ساويرس يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

مجلس الذهب: 1238 طنا إجمالي الطلب على المعدن النفيس في الربع الأول من 2024

منوعات

المزيد

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads