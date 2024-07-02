الأربعاء 03 يوليو 2024
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محافظات

حركة المحافظين 2024، اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد (بروفايل)

اللواء عماد الكدواني
اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو
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كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد

ومن بين الأسماء المرشحة لتتولى مسئولية محافظة المنيا اللواء عماد الكدواني، خلفًا للواء أسامة القاضي المحافظ السابق.

اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا 

اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو 

اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد، لديه خبرة كبيرة في قطاع الأمن، حيث شغل عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد عددًا من المناصب بوزارة الداخلية. 

من هو اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا ؟

وشغل اللواء عماد كدواني مديرًا لأمن مطروح في عام 2019، خلفا للواء رضا العمدة الذي تم تعيينه مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار.

اللواء عماد كدواني محافظًا جديدًا لمحافظة المنيا 


كما تولى اللواء عماد كدواني منصب مديرًا لقطاع القاهرة الجديد، بعد ترقيته لمدير أمن مطروح، وبعد ذلك تولي منصب مساعد وزير الداخلية في التفتيش.

وجاءت أبرز الأسماء الجديدة:

جاكلين عازر محافظة للبحيرة 

محب حبشي لبورسعيد 

أشرف الجندي محافظا للإسكندرية 

عادل سعيد محافظًا للجيزة 

عماد الكدواني محافظًا للمنيا 

هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط

طارق مرزوق محافظًا للدقهلية

علاء عبد المعطي لكفر الشيخ

عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية

خالد شوقي محافظًا لأسوان

حازم الأشموني محافظًا للشرقية

أيمن عطية محافظ القليوبية

أيمن الشهابي محافظ دمياط 

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