الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

موسكو، فيتو
موسكو، فيتو

سجل خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء/ 2 يوليو درجة حرارة قياسية في العاصمة الروسية موسكو بلغت "+31.9" درجة مئوية.

وقال المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية رومان فيلفاند في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن الطقس في موسكو كرر اليوم الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة قبل 134 عاما، حيث كانت آخر مرة ارتفعت فيها درجة حرارة المدينة إلى +31.9 في 2 يوليو عام 1890".

درجة حرارة قياسية في العاصمة الروسية موسكو

وأشار كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، ميخائيل ليو، إلى أن اليوم كان الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة في تاريخ عمليات الرصد على مدى السنوات الـ 75 الماضية في موسكو ومنذ بداية عام 2024.

وفي 1 يوليو، تم تسجيل 28 رقما قياسيا لارتفاع درجات الحرارة في روسيا، أحدها في مقاطعة خيرسون (+35.9 درجة مئوية)، حيث بلغ الرقم القياسي المسجل سابق +34.7 درجة مئوية في عام 2017.

وفي مقاطعة بسكوف، وصل مقياس الحرارة إلى +34.3 درجة مئوية، حيث بلغ الرقم القياسي المسجل سابقا +30.7 درجة مئوية في عام 2022.

وفي مدينة تشيتا، تم تسجيل +34.1 درجة مئوية بعد أن كان الرقم القياسي السابق +33.8 درجة مئوية في عام 2022.

و في سان بطرسبورغ، بلغت درجة الحرارة القصوى لهذا اليوم +33.2 درجة مئوية، حيث كان الرقم القياسي السابق +31.9 درجة مئوية في عام 2022

بلدة سعودية تسجل 14 درجة مئوية وسط موجات الحر العالمية، ما القصة؟

تناول مشروبات كحولية مغشوشة يودي بحياة 47 شخصا في الهند

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موسكو خبراء الارصاد الجوية الأرصاد الجوية العاصمة الروسية درجة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

مواد متعلقة

بلدة سعودية تسجل 14 درجة مئوية وسط موجات الحر العالمية، ما القصة؟

إحصائياتٌ صادمةٌ تكشف ازدياد حدة ظواهر الطقس المتطرف.. اشتداد موجات الحر بنسبة 50% خلال العقود الأربعة الماضية.. و10 تريليونات دولار سنويًا تكلفة الخسائر بحلول 2050

هل تجاوزت درجة الحرارة المسجلة على القاهرة العام الماضي؟ الأرصاد توضح

150 مليون شخص يعانون من أسوأ موجة جفاف في منطقة القرن الإفريقي (فيديو)

الأكثر قراءة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية