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أخبار الفن اليوم: استعدادات قوية لثاني دورات مهرجان العلمين.. ودانييلا رحمة وناصيف زيتون يكللان قصة حبهما بالزواج

العلمين،فيتو
العلمين،فيتو
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 شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو  2024 العديد من الأحداث الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة الفنية لــــ “فيتو”:

 

حفل زفاف المطرب ناصيف زيتون والفنانة دانييلا رحمة

يحتفل المطرب السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بحفل زفافهما الليلة بعد قصة حب دامت لسنوات طويلة.

ويُقام ‏قداس الزفاف‬⁩ اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 بحضور حواليّ 50 شخصا فقط في سهرة ضخمة تمتد لساعات الفجر الأولى.

 

قطاع الفنون التشكيلية يكشف حقيقة إتلاف لوحات الفنان محمود سعيد

نفى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الادعاءات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخريب وإتلاف لوحات الفنان محمود سعيد… وقال رئيس القطاع: “بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من صفحات ”فيسبوك"، حول معرض "في صحبة محمود سعيد" والمُقرر إقامته بمجمع الفنون بالزمالك قصر عائشة فهمي في شهر يوليو الجاري، وادعاء أنه تم العبث وإتلاف بعضٍ من لوحات الفنان الرائد محمود سعيد، والمطالبة بوقف المعرض.

 

تفاصيل حفلات ومسرحيات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

من المقرر انطلاق النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بداية من ١١ يوليو الجاري، ومن ضمن الفعاليات التي تشهدها الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق 10 حفلات غنائية لباقة من ألمع النجوم، كما هناك أيضا عدد من الفعاليات الرياضية ومسابقات خاصة لذوي الهمم.

وتم الإعلان أيضا عن عرض 6 مسرحيات مختلفة ضمن الفعاليات الثقافية  ومن ضمن الفعاليات مهرجان الطعام للتذوق.   وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.

 

المهرجان القومي للمسرح يكرم أسامة عباس في دورته الـ17

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان الكبير أسامة عباس، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

 

تراجع كبير لإيرادات فيلم أهل الكهف بشباك التذاكر

يواصل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوي، تحقيق إيرادات ضعيفة في شباك تذاكر دور العرض المصرية منذ طرحه تزامنا مع موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الماضي. 

واكتفى  فيلم أهل الكهف أمس الأحد، بتحقيق إيرادات بلغت 336  ألفا و856 جنيهًا فقط، ليتذيل بها ترتيب الأفلام في شباك تذاكر السينما المصرية. 

 

120 مليون مشاهدة لفيديو ريهانا على منصة X في 24 ساعة

حقق مقطع فيديو قصير، للنجمة ريهانا، مشاهدات وصلت لـ ١٢٠ مليونا، في ٢٤ ساعة فقط.

وظهرت ريهانا في مقطع الفيديو، الذي لم تتخط مدته الـ ٢١ ثانية، وهي تغني لحبيبها آيساب روكي، أغنية “TGIF"، للمغنية GloRilla.

 

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إتلاف لوحات الفنان محمود سعيد الفنان محمود سعيد المطرب ناصيف زيتون مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين ناصيف زيتون

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