تفاصيل حفلات ومسرحيات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة (فيديو وصور)

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لـ مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، للإعلان عن فعاليات المهرجان.

مهرجان العلمين الدورة الثانية

ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بداية من ١١ يوليو الجاري، ومن ضمن الفعاليات التي تشهدها الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق 10 حفلات غنائية لباقة من ألمع النجوم، كما هناك أيضا عدد من الفعاليات الرياضية ومسابقات خاصة لذوي الهمم.

وتم الإعلان أيضا عن عرض 6 مسرحيات مختلفة ضمن الفعاليات الثقافية ومن ضمن الفعاليات مهرجان الطعام للتذوق.

وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة علي يد جيش الاحتلال.







وكان من بين أهم الفعاليات التي شهدها مهرجان العلمين الجديدة، في دورته السابقة، هى فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الاول لجوائزSTARSCAPERS، وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل، والجودو، والكرة الطائرة، بالإضافة الى حدث الموضة الضخم الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من أبرزها عرض أزياء المصمم العالمي "مايكل سينكو"، اقيمت أيضا بطولة" تراياثلون"، وهي لعبة مكونة من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وقام اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلو مترات، وذلك خلال ساعة و50 دقيقة.