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ثقافة وفنون

120 مليون مشاهدة لفيديو ريهانا على منصة X في 24 ساعة

ريهانا، فيتو
ريهانا، فيتو
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ريهانا، حقق مقطع فيديو قصير، للنجمة ريهانا، مشاهدات وصلت لـ ١٢٠ مليونا، في ٢٤ ساعة فقط.

وظهرت ريهانا في مقطع الفيديو، الذي لم تتخطي مدته الـ ٢١ ثانية، وهي تغني لحبيبها آيساب روكي، أغنية “TGIF"، للمغنية GloRilla.

ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

في سياق متصل، تحدثت النجمة ريهانا وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

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وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر  تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.

ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

ريهانا تروج لمنتجاتها التجميلية الجديدة بجلسة تصوير

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