الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قطاع الفنون التشكيلية يكشف حقيقة إتلاف لوحات الفنان محمود سعيد

الدكتور وليد قانوش،
الدكتور وليد قانوش، فيتو
ads

نفى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الادعاءات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخريب وإتلاف لوحات الفنان محمود سعيد.

بيان قطاع الفنون التشكيلية

فقال القطاع من خلال بيان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية به، الآتي:

“بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من صفحات ”فيسبوك"، حول معرض "في صحبة محمود سعيد" والمُقرر إقامته بمجمع الفنون بالزمالك قصر عائشة فهمي في شهر يوليو الجاري، وادعاء أنه تم العبث وإتلاف بعضٍ من لوحات الفنان الرائد محمود سعيد، والمطالبة بوقف المعرض.

لذا وجب علينا توضيح الحقائق بعيدًا عن المغالطات والمبالغات التي وردت فيما تم نشره، وذلك من خلال النقاط التالية:

أولًا: ما ورد بشأن إتلاف لوحات الفنان محمود سعيد، فحقيقة الأمر أنه أثناء تعليق إحدى اللوحات تعرضت لاحتكاك بسيط تم معالجته على الفور بمعرفة المتخصصين بالإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية وفق الاجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث العارضة.

ثانيًا: بشأن ما نُشر حول وجود عدد ثمانية براويز تم تغييرها بمعرفة مجمع الفنون فحقيقة الأمر أنه:

1. الأطر المُشار إليها لا تمت لمحمود سعيد بصلة إنما تخص لوحات بعض من أصدقائه وهي من مقتنيات متحفي الفنون الجميلة بالإسكندرية والجزيرة، وكان قد تم فك براويزها عام 2009 بعد نقل مقتنيات متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ضمن خطة تطويره وترميم مقتنياته.

2. بعض الأعمال لم يتم إعادة تأطيرها بنفس البرواز لأسباب فنية، أما ما أثير بشأن تغيير البرواز وإظهاره على أنه جريمة كبرى، فإن هذا الإجراء وارد حدوثه في كل متاحف العالم وهناك حالات تستوجب ضرورة تغيير البرواز من بينها على سبيل المثال (الإصابة الحشرية – التسوس....إلخ).

3. نؤكد أن جميع براويز لوحات الفنان محمود سعيد لم يتم المساس بها.

ثالثًا: ما تم نشره من مراسلات متداولة بين إدارة القطاع ذات الصلة في هذا الشأن هو أمر يؤكد التربص والتصيد، علمًا بأن ما تم نشره بمثابة شهادة على حرص القطاع الحفاظ على مقتنياته.

رابعًا: نقدر ونثمن النقد البناء من الفنانين والنقاد والمثقفين وأصحاب الرؤى، دون تفريط في حق القطاع الأدبي والقانوني ضد كل من يتعرض له وللعاملين به بالإساءة والتشهير دون وجه حق، مؤكدين مرة أخرى على ترحيب إدارة القطاع واستعدادها الدائم للرد على أية استفسارات أو تساؤلات وأن أبواب القطاع مفتوحة أمام الجميع.

وأنهى قطاع الفنون التشكيلية بيانه بدعوة جموع الفنانين والنقاد والأكاديميين والمهتمين بالفنون التشكيلية لزيارة معرض "في صحبة محمود سعيد" فور افتتاحه بقصر عائشة فهمي للاستمتاع والاستفادة من الجرعة الفنية والبحثية المقدمة في فلسفة العرض، والوقوف على حقيقة الأمور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

قطاع الفنون التشكيلية بيان قطاع الفنون التشكيلية إتلاف لوحات الفنان محمود سعيد الدكتور وليد قانوش الفنان محمود سعيد معرض في صحبة محمود سعيد

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشاريع تخرج كلية الفنون الجميلة (صور)

بدءا من اليوم، الفنون التشكيلية ينظم سلسلة من الفعاليات الثقافية

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية