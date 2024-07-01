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ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح يكرم أسامة عباس في دورته الـ17

الفنان أسامة عباس،
الفنان أسامة عباس، فيتو
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يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان الكبير أسامة عباس، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

 الفنان أسامة عباس 

الفنان الكبير أسامة عباس ولد يوم (23 ) يوليو عام 1935م، وحاصل علي درجة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في البداية محاميا في إحدى الشركات، وبعدها تعرف علي الضيف أحمد، وهو من أدخله المجال الفني، ثم انضم في أواخر حقبة الستينات إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وكانت أول مسرحية له "طبيخ الملائكة" مع ثلاثي أضواء المسرح سنة 1969م، ثم شارك مع الثلاثي في عدة مسرحيات، منها ( أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت).

 مسيرة أسامة عباس 

وانضم بعد ذلك الفنان أسامة عباس لفرقة " المدبوليزم" عام 1974، وشارك في عروضها بين عامي 1975 و1979، وقدم مع الفرقة عددا من المسرحيات ومن أشهرها: «مع خالص تحياتي»، «راجل مفيش منه»، و«لم يكن هناك سبب محدد»،  وبعد تجربته مع «المدبولزم» تنقل بين عدة فرق مسرحية.

وقدم فيها أعمالا أخرى لا تقل شهرة عن الأعمال سالفة الذكر، ومنها: «مزرعة الحيوان، امبراطور عماد الدين، الصول والحرامي، نص أنا ونص أنت، بحبك يا مجرم، لا مؤاخذة يا منعم، العين الحمرا»، وكذلك قدم في مسرح الدولة: «القاتل خارج السجن، يا ناس افهموا، الساحرة، حكمت هانم ألماظ»، وكانت آخر أعماله المسرحية «رد قرضي» عام 1999، مع الفنان محمد سعد، ومن إخراج هشام جمعة.

 أعمال أسامة عباس في الدراما

الفنان أسامة عباس عمل بشكل مكثف في الدراما  التلفزيونية، ومن مسلسلاته:  (رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة)، كما له أعمال متميزة في السينما منها مثلا: مين يجنن مين، احترس من الخط، هالو أمريكا، الواد محروس بتاع الوزير، في الصيف لازم نحب. ليلة القبض على بكيزة وزغلول، يا عزيزي كلنا لصوص، المذنبون، الحفيد، فيفا زلاطا، وغيرها.

المهرجان القومي للمسرح المصري 

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام برعاية ودعم من  وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب ".

وينطلق المهرجان  خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.

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