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ثقافة وفنون

ناصيف زيتون يرفض عرضا بنصف مليون دولار لتصوير حفل زفافه

ناصيف زيتون ودانييلا
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة فيتو
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يحتفل المطرب السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بحفل زفافهما الليلة بعد قصة حب دامت لسنوات طويلة.

وكشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى عن تفاصيل خاص بحفل زفاف الثنائي الفني المقرر انطلاقه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت: ‏مكان القداس وحفل الزفاف الخاص بـ ⁧‫ناصيف زيتون‬⁩ و⁧‫دانييلا رحمة‬⁩ يقام في مكان واحد وليس في الكنيسة في منطقة بعيدة عن بيروت.

 وأضافت إن إحدى شركات الإعلام العربية عرضت على العروسين مبلغ نصف مليون دولار أميركي لتصوير الحدث لكن زيتون رفض المتاجرة بحياته الشخصية

زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

ويُقام ‏قداس الزفاف‬⁩ اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 بحضور حواليّ 50 شخصا فقط في سهرة ضخمة تمتد لساعات الفجر الأولى بحسب ما نشرت الصحف اللبنانية.

ناصيف زيتون

وعلى جانب آخر طرح الفنان السوري ناصيف زيتون مؤخرا أغنيته الجديدة “بالأحلام” التي حققت نجاح واسع المدى وذلك علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 وتقول كلمات ناصيف زيتون الجديدة “بالأحلام”:"حبا وحابب قلا قديش بحسلا ويللي متلا هيّ والله خلصوا به الإيام عيونا شو إرتحتلن وحكيا غيرن كلن ويللي متلا بس موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام حَبتني على حالي عملت كل شي".

كما تقول كلمات الأغنية: "كرمالي بتحترمني وبتقدرني وبتحنلّي كتير بحلفلا بعيونا ما بعيش من دونا هيّ اللي عرفت انو جواتي ولد صغير موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام اه موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام يللي متلا موجودين بالأحلام".

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الإعلامية اللبنانية هنادي عيس ناصيف زيتون دانييلا رحمة ناصيف زيتون و دانييلا رحمة

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