اليوم، فعالية ثقافية عن الفنان رضا عبد السلام بدار الأوبرا

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم فعالية ثقافية عن الفنان رضا عبد السلام، ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان “Meet The Artist” في دار الأوبرا المصرية بقصر الفنون.

من المقرر عرض أعمال الدكتور رضا عبد السلام الفنية مع الشرح والتحليل والتعقيب من وجهة نظر الفنان الخاصة، وذلك لاكتشاف السير الذاتية وأهم المراحل الفنية لأحد أبرز العلامات الفنية التي أثرت في المشهد التشكيلي المصري المعاصر.

وأكد قطاع الفنون التشكيلية أن اللقاء مفتوح للجمهور بما في ذلك شباب الفنانين وطلبة كليات الفنون والباحثين والنقاد والمهتمين بمسيرة الدكتور رضا عبد السلام، وذلك في تمام الساعة الـ 7 وحتي الـ 9 مساءًا.

الفنان رضا عبد السلام

محمد رضا عبد السلام، من مواليد محافظة السويس عام 1947. حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1977، ودكتوراه الفلسفة في الفنون من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1988. يعمل كأستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، له أربعة كتب وساهم برسومه الصحفية على مدى ثلاثين عامًا في جريدة الأهرام ومجلة المصور، وأقام حوالي 40 معرضًا خاصًا، وشارك في 100 معرض محلي وقومي منذ عام 1976، كما مثل مصر في 37 معرضًا دوليًا، ويمتلك العديد من المقتنيات الرسمية في مصر والخارج.