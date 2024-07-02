الثلاثاء 02 يوليو 2024
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اقتصاد

778.2 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال جلسات الربع الثاني من 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو
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سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الربع الثاني من العام 2024 نسبة 80.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.5% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

كما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 778.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5,561.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.0% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,752.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6,637.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% عند مستوى 27766 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 34068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة. 

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى.

 

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