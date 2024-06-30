الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

السيسي: ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام تؤكد قوة المصريين والقدرة على تجاوز التحديات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ذكرى  ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة تأتي هذا العام لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي: “فمنذ أحد عشر عامًا، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات".

وتابع الرئيس: “تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين”.

وأردف السيسي: “إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب”.

تحتفل مصر اليوم الأحد الموافق 30 يونيو بالذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان عن حكم البلاد.

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