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أخبار مصر

انطلاق فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

جانب من فعاليات مؤتمر
جانب من فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. فيتو
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 انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بجلسة حوارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث يعقد المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري.

المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي  أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخرًا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديًا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجددًا تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليًا على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.

 كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.


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مصطفي مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي

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