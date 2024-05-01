للبشرة الجافة في الصيف، أفضل زيوت طبيعية للتغذية والترطيب

هل تعانين من جفاف بشرتك؟ لا تقلقي، فهناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تُساعد على ترطيبها وإعادة نضارتها، خاصة إن كنت امرأة عاملة أو فتاة جامعية، تضطرين للخروج بشكل يومي، وتتعرضين لأشعة الشمس المباشرة والحر.









أفضل زيوت طبيعية للبشرة الجافة



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن صاحبات البشرة الجافة يحتجن إلى عناية فائقة ببشرتهن خلال فصل الصيف، وهناك العديد من الزيوت الطبيعية التي يمكنها أن تساعد في ترطيب بشرتك. إليك أفضلها في السطور التالية:

1. زيت الأرجان: يُعدّ زيت الأرجان من أشهر الزيوت المُستخدمة للعناية بالبشرة الجافة، فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، ما يُساعد على ترطيب البشرة وحماية حاجزها الطبيعي. كما أنّه يُقاوم التجاعيد ويُحسّن من مرونة الجلد.

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2. زيت جوز الهند: زيت جوز الهند غنيٌّ بالأحماض الدهنية المشبّعة، ممّا يجعله خيارًا مثاليًا لترطيب البشرة الجافة جدًا. كما أنّه يُحسّن من التهابات الجلد ويُعالج الحكة.

3. زيت اللوز الحلو: زيت اللوز الحلو غنيٌّ بفيتامين E ومضادات الأكسدة، ممّا يُساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها. كما أنّه يُخفّف من الاحمرار والالتهابات.

4. زيت الأفوكادو: زيت الأفوكادو غنيٌّ بالأحماض الدهنية وفيتامينات A وE وC، ممّا يُساعد على ترطيب البشرة وحماية حاجزها الطبيعي. كما أنّه يُحفّز إنتاج الكولاجين ويُقاوم التجاعيد.

5. زيت بذور العنب: زيت بذور العنب غنيٌّ بمضادات الأكسدة وفيتامين E، ممّا يُساعد على حماية البشرة من التلف caused by free radicals. كما أنّه يُحسّن من مرونة الجلد ويُقلّل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

نصائح لاستخدام زيوت الوجه:

اختاري زيتًا مناسبًا لنوع بشرتك: تأكّدي من اختيار زيت مناسب لنوع بشرتك، فبعض الزيوت قد تكون ثقيلة جدًا للبشرة الدهنية، بينما قد تكون بعض الزيوت الأخرى خفيفة جدًا للبشرة الجافة.

قومي باختبار الزيت على منطقة صغيرة من بشرتك: قبل استخدام أي زيت جديد على وجهك بالكامل، قومي باختباره على منطقة صغيرة من بشرتك للتأكد من عدم وجود أي حساسية.

استخدمي الزيت بعد تنظيف بشرتك: يُنصح باستخدام زيت الوجه بعد تنظيف بشرتك وترطيبها.

ضعي كمية قليلة من الزيت: يكفي استخدام كمية قليلة من الزيت لتغطية وجهك ورقبتك.

دلّكي الزيت على بشرتك بحركة دائرية: دلّكي الزيت على بشرتك بحركة دائرية حتى يتمّ امتصاصه بالكامل.

استخدمي الزيت مرتين يوميًا: يُمكنك استخدام زيت الوجه مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

تأكّدي من شراء زيوت عالية الجودة من مصادر موثوقة.

يُمكنك خلط بعض الزيوت مع بعضها البعض لإنشاء مزيج خاصّ ببشرتك.

اذا كانت لديك أيّة حالات جلدية، فاستشيري طبيبك قبل استخدام أي زيت جديد على وجهك.

ترطيب البشرة

خطوات العناية بالبشرة الجافة



بالإضافة إلى استخدام زيوت الوجه، إليك بعض النصائح الإضافية للعناية بالبشرة الجافة:

اشربي الكثير من الماء: يُساعد شرب الماء على ترطيب بشرتك من الداخل.

استخدمي مرطبًا للوجه: اختاري مرطبًا للوجه مناسبًا لنوع بشرتك واستخدميه يوميًا.

تجنّبي الاستحمام بالماء الساخن: يُمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تجفيف بشرتك.

استخدمي مرطبًا للشفاه: حافظي على رطوبة شفتيك باستخدام مرطب للشفاه.

استخدمي واقيًا من الشمس: يُساعد واقي الشمس على حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، والتي قد تؤدي إلى تجفيفها.