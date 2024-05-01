طرق العناية بالبشرة الحساسة، وأفضل ماسكات الطبيعة لترطيبها

طرق العناية بالبشرة الحساسة، لا بد أن تجيدها صاحبات هذه البشرة، لحمايتها من المشاكل التي يمكن أن تواجهها خلال فصل الصيف، مع التعرض لأشعة الشمس، والتي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد البشرة الحساسة.



خطوات العناية بالبشرة الحساسة

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن العناية بالبشرة الحساسة لها خطوات عديدة، لا بد من الالتزام بها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

التنظيف

استخدمي منظفًا لطيفًا خاليًا من العطور والصابون، ابحثي عن منتجات تحمل علامة "مُختبر لجلد حساس" أو "للبشرة الحساسة".

اغسلي وجهك مرتين يوميًّا، صباحًا ومساءً، لا تفركي بشرتك بقوة، واستخدمي الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن.

أزيلي المكياج قبل النوم. استخدمي مزيل مكياج خاليًا من الزيوت والعطور.

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الترطيب

استخدم مرطبًا لطيفًا خاليًا من العطور، ابحثي عن منتجات تحتوي على مكونات مثل السيراميد أو حمض الهيالورونيك.

رطبي بشرتك مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

استخدمي مرطبًا واقيًا من الشمس واسع الطيف SPF 30 أو أعلى كل يوم.

تجنبي المنتجات التي تحتوي على العطور والأصباغ والكحول، يمكن أن تسبب هذه المكونات تهيجًا للبشرة الحساسة.



قشري بشرتك بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع، استخدمي مقشرًا لطيفًا خاليًا من الجزيئات الكاشطة.



ارتدي ملابس قطنية ناعمة، وتجنبي الأقمشة الاصطناعية التي يمكن أن تهيج بشرتك.



احمِي بشرتك من الشمس، ارتدِي قبعة ونظارات شمسية واستخدمي واقيًا من الشمس عندما تكونين في الخارج.



حافظي على رطوبة بشرتك، اشربي الكثير من الماء وتناولي الفواكه والخضراوات الطازجة.

تجنبي التدخين، يمكن أن يؤدي التدخين إلى شيخوخة الجلد وتجعده.



قللي من التوتر، يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم تهيج الجلد.

نضارة البشرة

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم المكونات الطبيعية التي تصلح للبشرة الحساسة، وأفضل ماسكات طبيعية لترطيبها:

مكونات مناسبة للبشرة الحساسة:

العسل: له خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة، مما يجعله مثاليًا لتهدئة وترطيب البشرة الحساسة.

الصبار: يساعد على تهدئة الحروق والالتهابات، ويُعزّز التئام الجروح، ويرطب البشرة.

الزبادي: غني بالبروبيوتيك التي تُحسّن صحة الجلد، وله خصائص مضادة للالتهابات، ويرطب البشرة.

الشوفان: له خصائص مضادة للالتهابات ويُهدئ البشرة، ويُزيل خلايا الجلد الميتة بلطف.

الأفوكادو: غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي تُرطب البشرة وتُغذيها، وله خصائص مضادة للالتهابات.

الموز: غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6، ويساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

وصفات ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة

1. ماسك العسل والصبار:

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

2. ماسك الزبادي والشوفان:

امزجي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

3. ماسك الأفوكادو والموز:

اهرسي نصف ثمرة أفوكادو ونصف ثمرة موز.

ضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

نصائح هامة قبل استخدام الماسكات

قبل استخدام أي قناع جديد، اختبريه على منطقة صغيرة من بشرتك للتأكد من عدم وجود حساسية.

استخدمي المكونات الطازجة قدر الإمكان.

نظفي وجهكِ جيدًا قبل وضع أي قناع.

ضعي القناع على بشرة رطبة.

دلكي وجهكِ بلطف عند وضع القناع.

تجنبي منطقة العين عند وضع القناع.

استخدمي القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا واشربي الكثير من الماء للحفاظ على صحة بشرتكِ.

استخدمي واقيًا من الشمس يوميًا لحماية بشرتكِ من أشعة الشمس الضارة.