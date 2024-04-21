ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة، طوال الصيف

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة، تعاني الكثير من النساء من مشكلة جفاف البشرة، خاصةً في فصل الصيف، مما يجعلها تبدو باهتة وشاحبة. ولحسن الحظ، هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، والتي تساعد على ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها ومنحها النضارة والإشراق.

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن هناك ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة، وإليك بعض من أفضل ماسكات ترطيب البشرة الجافة من الطبيعة:

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ماسك الأفوكادو

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على بشرة وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

ماسك الموز

المكونات:

موزة مهروسة

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على بشرة وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

ماسك الزبادي:

المكونات:

علبة زبادي

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على بشرة وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

ماسك العسل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من العسل

طريقة التحضير:

ضعي العسل على بشرة وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

ماسك زيت الزيتون

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

ضعي زيت الزيتون على بشرة وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

ماسك العسل وزيت جوز الهند:

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي العسل وزيت جوز الهند حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

ماسك الخيار

المكونات:

شريحة من الخيار

الطريقة:

ابرشي الخيار ناعمًا.

ضعي الخيار المبشور على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

ماسك الحليب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة حليب

الطريقة:

اغسلي وجهك بالحليب واتركيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

ماسك البيض

المكونات:

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

اخلطي بياض البيضة والعسل معًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

نصائح عند وضع الماسك

احرصي على تنظيف بشرتك جيدًا قبل وضع أي ماسك.

قومي بتدليك بشرتك بلطف أثناء وضع الماسك.

استخدمي الماسك 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

إذا كانت لديك أي حساسية من أي من مكونات الماسك، فتجنبي استخدامه.

هذه الماسكات مناسبة لجميع أنواع البشرة، ولكن إذا كانت بشرتك حساسة، فمن الأفضل اختبار الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على كامل الوجه.

ماسكات ترطيب وتفتيح

بالإضافة إلى الماسكات الطبيعية، هناك بعض العادات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على ترطيب بشرتك، مثل:

شرب الكثير من الماء.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، هـ، وسي.

استخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.