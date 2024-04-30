طريقة عمل المخمرية في البيت بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

طريقة عمل المخمرية، في البيت ستوفر بشكل كبير في الميزانية، بدلًا من شراءها جاهزة، وتختلف طرق عمل المخمرية قليلًا من حيث المكونات، لكنّها تتشابه في الخطوات الأساسية، وجميعها تؤدي الغرض منها، وهي تعطير الجسم والشعر، وترطيبهما، باستخدام مواد طبيعية من الزيوت العطرية، والمواد المرطبة.



طريقة عمل المخمرية في البيت

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك العديد من الطرق لعمل المخمرية في البيت، وتستعرض في السطور التالية، اسهل طريقتين شائعتين:

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الطريقة الأولى (باستخدام الفازلين):

المكونات:

100 جرام فازلين.

50 جرام زيت جليسيرين.

50 جرام شمع العسل (أو شمع الصويا أو شمع البارافين).

25 جرام زيت عطري (أو نصف مكعب مسك).

لون مائي (اختياري).

الخطوات:

1. ذوبي الشمع: ضعي الشمع في وعاء مقاوم للحرارة، ثمّ ضعيه في حمام مائي ساخن حتى يذوب تمامًا.

2. امزجي المكونات: أضيفي الفازلين والجليسرين إلى الشمع المُذوّب، وحرّكي المزيج حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

3. أضيفي الزيت العطري: أضيفي الزيت العطري أو المسك إلى المزيج، وحرّكي ببطء حتى يتوزّع بالتساوي.

4. أضيفي اللون (اختياري): إذا كنتي ترغبين في إضافة لون إلى المخمرية، فأضيفي بضع قطرات من اللون المائي وحرّكي حتى يصبح المزيج متجانسًا.

5. صُبّي المزيج في برطمان: صُبّي المزيج الساخن في برطمان زجاجي نظيف وجاف، واتركيه يبرد حتى يتماسك تمامًا.

الطريقة الثانية (باستخدام الجل):

المكونات:

260 جرام ماء.

2 جرام كربابول.

3 جرام تراي إيثانول.

10 جرام جليسرين.

2 جرام مادة حافظة (فينوكسي إيثانول).

10 جرام عطر زيتي.

لون مائي (اختياري).

الخطوات:

1. ذوبي الكربابول: في وعاء، أضيفي الماء وحرّكيه حتى يصبح دافئًا (لا ساخنًا). ثمّ رشّي الكربابول على الماء ببطء مع التحريك المستمر حتى يذوب تمامًا.

2. اتركي المزيج يرتاح: غطّي الوعاء واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة.

3. أضيفي باقي المكونات:* أضيفي الجليسرين، والتراي إيثانول، والمادة الحافظة، والعطر الزيتي، واللون المائي (اختياري) إلى المزيج، وحرّكي ببطء حتى يصبح متجانسًا.

4. **صُبّي المزيج في برطمان: صُبّي المزيج في برطمان زجاجي نظيف وجاف، واتركيه يبرد حتى يتماسك تمامًا.

المخمرية

نصائح هامة عند صنع المخمرية في البيت:

يمكنك تعديل كمية الزيت العطري حسب رغبتك في الحصول على رائحة قوية أو خفيفة.

تأكدي من استخدام مكونات عالية الجودة للحصول على أفضل النتائج.

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى المخمرية، مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، لترطيب البشرة بشكل إضافي.

خزّني المخمرية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

قد تختلف مدة ثبات المخمرية على الجسم أو الشعر اعتمادًا على نوع البشرة أو الشعر وكمية المخمرية المستخدمة.

تأكدي من إجراء اختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام المخمرية على مساحة واسعة.